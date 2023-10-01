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Савенков Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.989

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.989

Отец: Савенков Владимир Вячеславович

Мать: Савенкова Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.2017

Дочь: Савенкова Арина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.2018

Дочь: Савенкова Варвара Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.2020

Дочь: Савенкова Мелания Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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