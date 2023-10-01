Савенков Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.989
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.2017
Дочь: Савенкова Арина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.2018
Дочь: Савенкова Варвара Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.2020
Дочь: Савенкова Мелания Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности