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Мусин Мидхат Равкатович
Мусин Мидхат Равкатович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Дата смерти
1986
Пол
Мужской
Отец
Мусин Равкат
Мать
Мусина (Садыкова) Мархаба Зарифовна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Мусин Равкат
Мать:
Мусина Мархаба Зарифовна
Смерть
1986
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