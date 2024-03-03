(Губина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Губина) Татьяна Ивановна

(Губина) Татьяна Ивановна

Место рождения

д.Шестаково Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губина ?

Мать: ?

д.Шестаково Воронежская область
Смерть
Неизвестно
г.Хабаровск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close