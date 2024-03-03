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(Губина) Татьяна Ивановна
(Губина) Татьяна Ивановна
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Древо
Место рождения
д.Шестаково Воронежская область
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Губина ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Губина ?
Мать:
?
д.Шестаково Воронежская область
Смерть
Неизвестно
г.Хабаровск
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