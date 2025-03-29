Мишунин Степан Андреевич 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Мишунин Степан Андреевич

Автор
ОМ
Макаренко О.

мужской, родился 1850

умер Неизвестно

Дети
Мишунин Григорий Степанович1893 г.р.
Мишунин Григорий Степанович1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерёмина (Мишунина) АГАФЬЯ СТЕПАНОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузюрина (Мишунина) КСЕНИЯ СТЕПАНОВНА

Мать ребёнка: не указана

БАССР ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН с ИВАНОВКА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишунин ПЕТР СТЕПАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Мишунин Григорий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Мишунин Григорий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1902

Сын: Мишунин Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мишунин ИГНАТ СТЕПАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1906

Сын: Мишунин ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Мишунин АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Дормидонтова (Мишунина) ДАРЬЯ СТЕПАНОВНА

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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