Мишунин Степан Андреевич
мужской, родился 1850
умер Неизвестно
Дети
Мишунин Григорий Степанович1893 г.р.
Мишунин Григорий Степанович1893 г.р.Показать еще 8
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерёмина (Мишунина) АГАФЬЯ СТЕПАНОВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузюрина (Мишунина) КСЕНИЯ СТЕПАНОВНА
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мишунин Григорий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мишунин Григорий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1902
Сын: Мишунин Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1906
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Мишунин АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Дормидонтова (Мишунина) ДАРЬЯ СТЕПАНОВНА
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно