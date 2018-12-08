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Становкин Лев Егорович
Становкин Лев Егорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.2018
Пол
Мужской
Отец
Становкин Егор Витальевич
1990 г.р.
Мать
Становкина (Куткина) Александра Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2018
Отец:
Становкин Егор Витальевич
Мать:
Становкина Александра Александровна
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