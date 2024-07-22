Томенко Василий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Томенко Митрофан
Мать: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильченко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Томенко Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борзова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Томенко Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
01.10.1935
Мать ребёнка: Томенко Анастасия Корнеевна
с. Нижняя Александровка Минераловодский район