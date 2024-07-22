Томенко Василий Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томенко Василий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Томенко Митрофан

Мать: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильченко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Томенко Анастасия Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Томенко Анастасия Корнеевна

Рождение ребёнка
01.10.1935

Сын: Томенко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Томенко Анастасия Корнеевна

с. Нижняя Александровка Минераловодский район

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