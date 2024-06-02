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Гавриленкова Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1965

Отец: Бирюков Сергей Михайлович

Мать: Бирюкова Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриленков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравцов Илья Геннадьевич

Рождение ребёнка
01.01.1994

Дочь: Петрушова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Гавриленков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
05.07.2001

Дочь: Гавриленкова Альбина Сергеевна

Отец ребёнка: Гавриленков Сергей Николаевич

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