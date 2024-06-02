Гавриленкова Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравцов Илья Геннадьевич
Рождение ребёнка
01.01.1994
Дочь: Петрушова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Гавриленков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.2001
Дочь: Гавриленкова Альбина Сергеевна
Отец ребёнка: Гавриленков Сергей Николаевич