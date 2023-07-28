Козырев Георгий Нилович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Козырев Нил Георгиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1892
Рождение ребёнка
13.12.1894 ст.
Дочь: Козырева Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Козырева Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1897 ст.
Мать ребёнка: Козырева Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Козырев Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Козырева Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1906 ст.
Дочь: Козырева Клавдия Георгиевна
Мать ребёнка: Козырева Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1907 ст.
Сын: Козырев Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Козырева Феодосия Ивановна
Смерть
Неизвестно