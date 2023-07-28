Козырев Георгий Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозырев Георгий Нилович

Козырев Георгий Нилович

Место рождения

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Козырев Нил Георгиевич

Мать: не указана

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
09.09.1892

Жена: Козырева Феодосия Ивановна

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1894 ст.

Дочь: Козырева Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Козырева Феодосия Ивановна

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1897 ст.

Сын: Козырев Стефан Егорович

Мать ребёнка: Козырева Феодосия Ивановна

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Козырев Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Козырева Феодосия Ивановна

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.08.1906 ст.

Дочь: Козырева Клавдия Георгиевна

Мать ребёнка: Козырева Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1907 ст.

Сын: Козырев Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Козырева Феодосия Ивановна

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно