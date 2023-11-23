(Калинников) Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
(Калинников) Семен (ок. 1760 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Понизья Галичского уезда. О жене его данных нет. Дети: Ефимия, супруга дьячка Корнилия Троицкого. Иван1 , ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Троицкая Ефимия Семенова
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: неизвестно
Калинников Иван Семенович (ок. 1793 — ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Понизья Галичского уезда Семена. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: Форум ЯрИ... Показать все
Смерть
Неизвестно