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(Калинников) Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

(Калинников) Семен (ок. 1760 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Понизья Галичского уезда. О жене его данных нет. Дети: Ефимия, супруга дьячка Корнилия Троицкого. Иван1 , ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Троицкая Ефимия Семенова

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1793

Сын: Калинников Иван Семенов

Мать ребёнка: неизвестно

Калинников Иван Семенович (ок. 1793 — ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Понизья Галичского уезда Семена. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: Форум ЯрИ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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