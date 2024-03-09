Берднова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Берднова) Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Берднов Василий Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1960
Сын: Берднов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Берднов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
20.04.1967
Сын: Берднов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Берднов Василий Яковлевич
412961 Kryazhim, Saratovskaya oblast\' Russian Federation