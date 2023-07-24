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Бабикова Надежда Георгиевна
Бабикова Надежда Георгиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бабиков Георгий Александрович
Мать
Бабикова (Мелкозёрова) Зинаида Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Бабиков Георгий Александрович
Мать:
Бабикова Зинаида Александровна
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