(Дранчук) Полина
Место рожденияБелоруссия, Брестская обл., Несвиженский р-н, с. Тишковцы
Дата рождения25.08.1925
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925
Отец: Дранчук Михаил
Мать: Дранчук Юлия
Белоруссия, Брестская обл., Несвиженский р-н, с. Тишковцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розенштейн Иосиф
Смерть
2002
Симферополь, Симферополь, Республика Крым