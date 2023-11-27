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(Дранчук) Полина

Место рождения

Белоруссия, Брестская обл., Несвиженский р-н, с. Тишковцы

Дата рождения

25.08.1925

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925

Отец: Дранчук Михаил

Мать: Дранчук Юлия

Белоруссия, Брестская обл., Несвиженский р-н, с. Тишковцы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розенштейн Иосиф

Смерть
2002
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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