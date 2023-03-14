Кравцова Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Кравцова Ольга Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кравцов Лаврентий Емельянович

Леоновка, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Кравцов Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кравцов Лаврентий Емельянович

Леоновка, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Кравцов Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кравцов Лаврентий Емельянович

Леоновка, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Кравцов Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кравцов Лаврентий Емельянович

Леоновка, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Лаврентий Емельянович

Смерть
Неизвестно