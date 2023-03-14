Кравцова Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Кравцова Ольга Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кравцов Лаврентий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Кравцов Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кравцов Лаврентий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Кравцов Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кравцов Лаврентий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Кравцов Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кравцов Лаврентий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно