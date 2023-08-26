Сорокина Кудряшова-Ковалева Ольга Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1983
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1983
Отец: Сорокин Борис Васильевич
Мать: Сорокина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова Милана Ивановна
Отец ребёнка: Кудряшов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудряшов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Артем
Отец ребёнка: Ковалев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Александр