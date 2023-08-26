Сорокина Кудряшова-Ковалева Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Кудряшова-Ковалева Ольга Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1983

Отец: Сорокин Борис Васильевич

Мать: Сорокина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова Милана Ивановна

Отец ребёнка: Кудряшов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Артем

Отец ребёнка: Ковалев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Александр

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