Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1842 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1842

Сын: Архип

Отец ребёнка: Федор

Патрикеево
Смерть
Неизвестно