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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Прокофий
Мать
Не указана
Дети
Архип
1842 г.р.
Добавил:
ПМ
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1842
Сын:
Архип
Отец ребёнка:
Федор
Патрикеево
Смерть
Неизвестно
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