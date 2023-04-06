Андрианов Рудольф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианов Рудольф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Рудольфовна

Мать ребёнка: Андрианова Галина Егоровна

Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Рудольфовна

Мать ребёнка: Андрианова Галина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Галина Егоровна