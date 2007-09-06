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Уваркин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1929

Дата смерти

06.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1929

Отец: Уваркин Иван Липатович

Мать: Уваркина (Федорова) Екатерина Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Кирилловна

Рождение ребёнка
25.11.1959

Сын: Уваркин Герман Владимирович

Мать ребёнка: Евгения Кирилловна

Рождение ребёнка
31.05.1971

Дочь: Гугучкина (Уваркина) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Евгения Кирилловна

Смерть
06.09.2007

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