Уваркин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1929
Дата смерти06.09.2007
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Кирилловна
Рождение ребёнка
25.11.1959
Сын: Уваркин Герман Владимирович
Мать ребёнка: Евгения Кирилловна
Рождение ребёнка
31.05.1971
Дочь: Гугучкина (Уваркина) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Евгения Кирилловна
Смерть
06.09.2007