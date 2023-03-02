Шеметова (Шеметова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова (Шеметова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
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Место
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Рождение
1926

Отец: Шеметов Антон

Мать: Шеметова Глафира

Смерть
Неизвестно