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Шеметова (Шеметова) Александра
Шеметова (Шеметова) Александра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шеметов Антон
1906 г.р.
Мать
Шеметова (Михайлова) Глафира
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Шеметов Антон
Мать:
Шеметова Глафира
Смерть
Неизвестно
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