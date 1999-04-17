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Макеев Пётр Андреевич

Место рождения

д. Петропавловка Новоузенского уезда Самарской губ.

Дата рождения

25.05.1916

Дата смерти

17.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1916

Отец: Макеев Андрей Данилович

Мать: Макеева Прасковья Романовна

д. Петропавловка Новоузенского уезда Самарской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макеева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Макеева Мария Никитичная

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Макеева Мария Никитичная

д. Петропавловка Новоузенского уезда Самарской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

д. Петропавловка Новоузенского уезда Самарской губ.
Смерть
17.04.1999
г.Москва
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