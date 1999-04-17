Макеев Пётр Андреевич
Место рожденияд. Петропавловка Новоузенского уезда Самарской губ.
Дата рождения25.05.1916
Дата смерти17.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1916
д. Петропавловка Новоузенского уезда Самарской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макеева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Макеева Мария Никитичная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Макеева Мария Никитичная
д. Петропавловка Новоузенского уезда Самарской губ.
Смерть
17.04.1999
г.Москва