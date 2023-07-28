Пересторонина Гликерия ^4 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересторонина Гликерия ^4

Место рождения

Нагоряна, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1739 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Вычислено 1739 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Булатов Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Булатов Григорий Родионович

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Дочь: Булатова Федосья Григорьевна

Отец ребёнка: Булатов Григорий Родионович

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно