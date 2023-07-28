Пересторонина Гликерия ^4
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Сын: Булатов Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Булатов Григорий Родионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Дочь: Булатова Федосья Григорьевна
Отец ребёнка: Булатов Григорий Родионович
Смерть
Неизвестно