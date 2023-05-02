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Локтионов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Локтионов Николай

Мать: Локтионова Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
06.05.1971

Дочь: Локтионова Елена Александровна

Мать ребёнка: Локтионова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локтионов Эдуард Александрович

Мать ребёнка: Локтионова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локтионова Галина

Смерть
Неизвестно