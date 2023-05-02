Локтионов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Локтионов Николай
Рождение ребёнка
06.05.1971
Дочь: Локтионова Елена Александровна
Мать ребёнка: Локтионова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локтионов Эдуард Александрович
Мать ребёнка: Локтионова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Локтионова Галина
Смерть
Неизвестно