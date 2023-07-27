Белоусов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов Михаил

Мать: Крылова Лидия Николаевна