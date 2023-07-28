Дремина (Церковникова) Домника Петрова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1893
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.04.1894
Отец ребёнка: Дремин Федор Евдокимов
Рождение ребёнка
02.02.1900
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дремин Федор Евдокимов
Рождение ребёнка
29.07.1902
Отец ребёнка: Дремин Федор Евдокимов
Рождение ребёнка
09.10.1903
Отец ребёнка: Дремин Федор Евдокимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно