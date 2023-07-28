Дремина (Церковникова) Домника Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремина (Церковникова) Домника Петрова

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
19.04.1893

Муж: Дремин Федор Евдокимов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.04.1894

Сын: Дремин Василий Федорович

Отец ребёнка: Дремин Федор Евдокимов

Рождение ребёнка
02.02.1900

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Дремин Федор Евдокимов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.07.1902

Сын: Дремин Матфей Федорович

Отец ребёнка: Дремин Федор Евдокимов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1903

Сын: Дремин Филипп Федорович

Отец ребёнка: Дремин Федор Евдокимов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно