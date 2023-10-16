(Курналеева) Наталья Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голованов Иван
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Голованова) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Голованов Иван
Смерть
Неизвестно