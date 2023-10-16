(Курналеева) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курналеева) Наталья Степановна

Место рождения

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курналеев Степан Степанович

Мать: (Шутилина) Елизавета Петровна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валентин

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Иван

Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Голованова) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Голованов Иван

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

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