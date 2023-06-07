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Ефим Федоров
Ефим Федоров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Федор Осипов
1798 г.р.
Мать
Гликерия Васильева
Около 1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Федор Осипов
Мать:
Гликерия Васильева
Смерть
Неизвестно
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