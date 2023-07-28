Корольков Афанасий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорольков Афанасий Яковлевич

Корольков Афанасий Яковлевич

Место рождения

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1812

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Корольков Яков Иванович

Мать: Королькова Авдотья Герасимовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно