Бабошинa Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабошинa Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1899 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Распопина Ольга

Отец ребёнка: Бабошин Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабошин Николай

Отец ребёнка: Бабошин Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабошин Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабошин Ефим

Смерть
Неизвестно