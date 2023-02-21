(Гранкина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гранкина) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гранкин Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна (Агриппина)

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно