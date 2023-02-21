(Гранкина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гранкин Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна (Агриппина)
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно