Абдулмазидов Гильмибаян Абдулмазид кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмазидов Гильмибаян Абдулмазид кызы

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Рафиков Абдулмазид Рафик улы

Мать: Гульнази

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
09.03.1851

Муж: Абдуманфов Гайнулла Абдуманаф улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Имам мулла Мухаммадсадик мулла Гали улы совершил никах. Молодые: Абдумажид Рафик кызы Гильмибаян 20 и Муслима аула Гайнулла Абдуманаф улы 24. Свидетели: ее представлял отец и его отец Абдуманаф Хусаи... Показать все
Смерть
Неизвестно