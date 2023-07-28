Абдулмазидов Гильмибаян Абдулмазид кызы
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Рафиков Абдулмазид Рафик улы
Мать: Гульнази
Никах
09.03.1851
Имам мулла Мухаммадсадик мулла Гали улы совершил никах. Молодые: Абдумажид Рафик кызы Гильмибаян 20 и Муслима аула Гайнулла Абдуманаф улы 24. Свидетели: ее представлял отец и его отец Абдуманаф Хусаи... Показать все
Смерть
Неизвестно