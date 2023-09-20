Шиширов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиширов Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1984

Отец: Шиширов Владимир Николаевич

Мать: Федосеева Татьяна Владиславовна

Рождение ребёнка
09.06.2009

Сын: Шиширов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.2016

Сын: Шиширов Платон Сергеевич

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Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.2018

Дочь: Шиширова Елизавета Сергеевна

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Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

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