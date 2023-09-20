Шиширов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1984
Рождение ребёнка
09.06.2009
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.2018
Дочь: Шиширова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности