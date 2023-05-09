Милютина (Токарева) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милютина (Токарева) Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1981

Дочь: Милютина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Милютин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
20.02.1983

Сын: Милютин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Милютин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
29.05.1985

Сын: Милютин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Милютин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
10.09.1986

Сын: Милютин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Милютин Михаил Андреевич