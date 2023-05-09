Милютина (Токарева) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1981
Дочь: Милютина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Милютин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1983
Сын: Милютин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Милютин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1985
Сын: Милютин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Милютин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
10.09.1986
Сын: Милютин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Милютин Михаил Андреевич