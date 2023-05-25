Адамлюк Юзефий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамлюк Юзефий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1973

Сын: Адамлюк Олег Юзефович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пущино, Пущино, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пущино, Пущино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2018