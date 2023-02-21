Ходырев Ермолай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 ст.
Дата смерти1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Ходырев Петр Давыдович
Рождение ребёнка
1793 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Хевронья Гурьяновна
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Катерина Ермолаевна
Мать ребёнка: Ходырева Хевронья Гурьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1818 ст.