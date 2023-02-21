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Ходырев Ермолай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Ходырев Петр Давыдович

Мать: Ходырева Матрона Матвеевна

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Ходырев Логин Ермолаевич

Мать ребёнка: Ходырева Хевронья Гурьяновна

Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Катерина Ермолаевна

Мать ребёнка: Ходырева Хевронья Гурьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Хевронья Гурьяновна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1818 ст.