Луканов Юрий Николаевич 28.06.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луканов Юрий Николаевич

Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

28.06.1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1962

Отец: Луканов Николай Николаевич

Мать: Луканова (Владимирова) Евгения Ивановна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луканова (Брюховских) Лариса Аркадьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1989

Сын: Луканов Павел

Мать ребёнка: Луканова (Брюховских) Лариса Аркадьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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