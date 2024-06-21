Луканов Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1962
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1962
Рождение ребёнка
26.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луканова (Брюховских) Лариса Аркадьевна
Рождение ребёнка
22.08.1989
Сын: Луканов Павел
Мать ребёнка: Луканова (Брюховских) Лариса Аркадьевна
Смерть
Неизвестно