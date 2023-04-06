Филиппова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.2005
Сын: Филиппов Роман Геннадьевич
Отец ребёнка: Филиппов Геннадий Романович
Рождение ребёнка
26.08.2016
Дочь: Филиппова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Филиппов Геннадий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Анастасия
Отец ребёнка: Филиппов Геннадий Романович