Филиппова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.2005

Сын: Филиппов Роман Геннадьевич

Отец ребёнка: Филиппов Геннадий Романович

Рождение ребёнка
26.08.2016

Дочь: Филиппова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Филиппов Геннадий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Анастасия

Отец ребёнка: Филиппов Геннадий Романович