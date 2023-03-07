Бакулин Иван (Ивашко) Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Бакулин Лука (Лучка) Борисов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Фроловская, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678