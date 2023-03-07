Бакулин Иван (Ивашко) Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Иван (Ивашко) Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Бакулин Лука (Лучка) Борисов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Фроловская, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678