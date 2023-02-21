Соколов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1956
Сын: Соколов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сапунова Валентина Гурьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Сапунова Валентина Гурьевна
Смерть
1983