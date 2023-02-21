Соколов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1956

Сын: Соколов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сапунова Валентина Гурьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Сапунова Валентина Гурьевна

Смерть
1983