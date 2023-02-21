Залесская Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1923
Отец: Залесский Никифор
Мать: Залесская Коробко Ульяна
Рождение ребёнка
05.01.1942
Дочь: Скирта Валентина Павловна
Отец ребёнка: Залесский Павел Федорович
Незамаевская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чванова Залесская Лидия Павловна
Отец ребёнка: Залесский Павел Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Залесский Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно