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Залесская Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1923

Отец: Залесский Никифор

Мать: Залесская Коробко Ульяна

Рождение ребёнка
05.01.1942

Дочь: Скирта Валентина Павловна

Отец ребёнка: Залесский Павел Федорович

Незамаевская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чванова Залесская Лидия Павловна

Отец ребёнка: Залесский Павел Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залесский Пëтр Павлович

Отец ребёнка: Залесский Павел Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залесский Павел Федорович

Смерть
Неизвестно