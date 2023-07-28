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Старцев Вячеслав Малафеевич
Старцев Вячеслав Малафеевич
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Место рождения
Гора Челпанова
, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения
1920
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Старцев Малафей Федорович
Мать
Старцева - Орлова Лидия Илларионовна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Старцев Малафей Федорович
Мать:
Старцева - Орлова Лидия Илларионовна
Гора Челпанова
, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1943
погиб
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