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Старцев Вячеслав Малафеевич

Место рождения

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Старцев Малафей Федорович

Мать: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1943
погиб