Бондаренко Никита Кодратов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична
Мать ребёнка: Бондаренко Агрипина Павлова
Рождение ребёнка
1830
Рождение ребёнка
1834