Бондаренко Никита Кодратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Никита Кодратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1826 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Агрипина Павлова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична

Мать ребёнка: Бондаренко Агрипина Павлова

Рождение ребёнка
1830

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Агрипина Павлова

Рождение ребёнка
1834

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Агрипина Павлова

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