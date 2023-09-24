Белавин Савватий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстифеева Нина Савватиевна
Мать ребёнка: Белавина (Власова) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Белавин Николай Савватиевич
Мать ребёнка: Белавина (Власова) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Рычкова Александра Савватиевна
Мать ребёнка: Белавина (Власова) Лидия Николаевна
Смерть
Неизвестно