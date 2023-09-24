Белавин Савватий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белавин Савватий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белавина (Власова) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстифеева Нина Савватиевна

Мать ребёнка: Белавина (Власова) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Белавин Николай Савватиевич

Мать ребёнка: Белавина (Власова) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Рычкова Александра Савватиевна

Мать ребёнка: Белавина (Власова) Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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