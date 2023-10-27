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Егор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Павел Романович

Мать: Смирнова Мавра Агафоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Егорович

Мать ребёнка: Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Яков Егорович

Мать ребёнка: Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Акулина Егоровна

Мать ребёнка: Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Елена Федоровна

Смерть
Неизвестно

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