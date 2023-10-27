Егор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Павел Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Егорович
Мать ребёнка: Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Яков Егорович
Мать ребёнка: Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Акулина Егоровна
Мать ребёнка: Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Елена Федоровна
Смерть
Неизвестно