Днепровский Илья Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Днепровский Илья Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1910

Отец: Днепровский Игнат Семёнович

Мать: Днепровская Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Днепровский Владимир Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Днепровская Ольга Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Днепровская Галина Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно