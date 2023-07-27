Днепровский Илья Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Днепровский Владимир Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Днепровская Ольга Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Днепровская Галина Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно