Ирина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Гаврила
Рождение ребёнка
19.04.1851
Рождение ребёнка
14.08.1853
Рождение ребёнка
22.05.1860
Рождение ребёнка
Около 1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Игнатьев Яков Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно