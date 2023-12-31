Ирина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Яков Яковлев

Рождение ребёнка
14.08.1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Яков Яковлев

Рождение ребёнка
22.05.1860

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Яков Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Яков Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Игнатьев Яков Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Яков Яковлев

Смерть
Неизвестно
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