Ширяева (Бухарова) ефросинья федоровна
Место рождения
Дата рождения09.06.1906
Дата смерти12.03.1977
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1906
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Ширяев владимир иванович
Рождение ребёнка
18.05.1935
Сын: Ширяев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Ширяев владимир иванович
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Крайникова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Ширяев владимир иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1977