Ширяева (Бухарова) ефросинья федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева (Бухарова) ефросинья федоровна

Место рождения

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

09.06.1906

Дата смерти

12.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1906

Отец: Бухаров Федор Яковлевич

Мать: Бухарова Дарья Никифоровна

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Ширяев Иван Владимирович

Отец ребёнка: Ширяев владимир иванович

Рождение ребёнка
18.05.1935

Сын: Ширяев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Ширяев владимир иванович

Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Крайникова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Ширяев владимир иванович

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев владимир иванович

Смерть
12.03.1977