Зубарева (Лысова) Катерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Зубарев Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Зубарев Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Зубарев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Зубарев Андрей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764