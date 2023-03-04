Зубарева (Лысова) Катерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Лысова) Катерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Зубарев Степан Андреевич

Отец ребёнка: Зубарев Андрей Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Зубарев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Зубарев Андрей Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Зубарев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Зубарев Андрей Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Андрей Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764