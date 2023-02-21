Будзиллович? Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будзиллович? Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Будзиллович? Отец Иосифа

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно