Васильева (Харитонова) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения22.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1965
Бракосочетание
С 18.07.1987
Место жительства
19.07.1987
Рождение ребёнка
18.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
05.04.1994
Дочь: Абрамова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Васильев Сергей Михайлович