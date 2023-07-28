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Васильева (Харитонова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1965

Отец: Харитонов Владимир Авксентьевич

Мать: Харитонова Юлия Степановна

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
С 18.07.1987

Муж: Васильев Сергей Михайлович

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
19.07.1987
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
05.04.1994

Дочь: Абрамова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Васильев Сергей Михайлович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область