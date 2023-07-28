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Маев Яков Васильев

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Маев Ефим Яковлев

Мать ребёнка: Маева Просковья Тимофеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Маев Никифор Яковлев

Мать ребёнка: Маева Просковья Тимофеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
43,5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маева Просковья Тимофеева

Смерть
Неизвестно