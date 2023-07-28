Маев Яков Васильев
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Маев Ефим Яковлев
Мать ребёнка: Маева Просковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Маев Никифор Яковлев
Мать ребёнка: Маева Просковья Тимофеева
Место жительства
1850
43,5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно