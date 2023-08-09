Романов Павел Егорович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1916
Мать ребёнка: Романова Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Романова Парасковья Павловна
Мать ребёнка: Романова Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
С 1927 по 1929
Мать ребёнка: Романова Ирина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Ирина Семёновна
Смерть
1944
Пятницкое, Орловский уезд, Орловская губерния