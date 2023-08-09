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Романов Павел Егорович

Место рождения

Пятницкое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятницкое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.07.1916

Сын: Романов Пётр Павлович

Мать ребёнка: Романова Ирина Семёновна

Пятницкое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Романова Парасковья Павловна

Мать ребёнка: Романова Ирина Семёновна

Пятницкое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
С 1927 по 1929

Сын: Романов Николай Павлович

Мать ребёнка: Романова Ирина Семёновна

Пятницкое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Ирина Семёновна

Смерть
1944
Пятницкое, Орловский уезд, Орловская губерния